പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ കാണാതായി; പരാതി നൽകിയപ്പോൾ ഡീസലടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ്

ലക്നൗ∙ കഴിഞ്ഞ മാസം കാണാതായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ അടിച്ചുകൊടുത്ത് വികലാംഗയായ വയോധിക. 15,000 രൂപയുടെ ഡീസലാണ് മകളെ തിരയുന്നതിന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിച്ചു നൽകിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപുർ ജില്ലയിലാണു സംഭവം.

പൊലീസുകാരുടെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. ക്രച്ചസിൽ താങ്ങിയാണ് ഗുഡിയ എന്ന സ്ത്രീ മകൾക്കു വേണ്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി പരാതി നൽകിയതെന്നും പൊലീസ് സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗുഡിയ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസുകാർ പറയുന്നത്. ചിലനേരത്ത് അവരെന്നെ തള്ളിമാറ്റാറുണ്ട്. മകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. വണ്ടിയിൽ ഡീസൽ അടിച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കൂവെന്നും അവർ പറഞ്ഞുവെന്നും ഗുഡിയ പറയുന്നു.

ചില സമയത്ത് ഇവിടെനിന്നും പോകൂവെന്ന് പൊലീസ് ആക്രോശിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പൊലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടില്ല, കള്ളം പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ, അവരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഡീസലടിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നോ നാലോ ട്രിപ്പിനുള്ളത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു പൊലീസുകാരാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊരാൾ തന്നെ സഹായിക്കുകയും മറ്റേയാൾ ഉപദ്രവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയാണ് ഡീസലിന്റെ കാശ് അടച്ചത്. 10,000 – 15,000ത്തോളം രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡീസലടിച്ചത്. ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയെന്നും അവർ മാധ്യമങ്ങളോടു ചോദിക്കുന്നു.

ഗുഡിയയുടെ വാക്കുകൾ വൈറലായതോടെ ഗുഡിയയുടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി കാണ്‍പൂർ പൊലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

