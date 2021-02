യുഡിഎഫിന്റെ ശബരിമല തന്ത്രത്തിൽ വീഴില്ല; പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്ന് സിപിഎമ്മില്‍ ധാരണ

തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമല പ്രശ്നം ചര്‍ച്ചയാക്കാനുളള യുഡിഎഫ് തന്ത്രത്തില്‍ വീഴേണ്ടെന്ന് സിപിഎം. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് തീരുമാനം. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി നിലനിർത്തുകയെന്ന യുഡിഎഫ് തീരുമാനത്തോടാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതികരണം. ഇടതുമുന്നണിയുടെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളും പ്രചരണ വിഷയമാക്കാൻ യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: CPM to keep mum on sabarimala related issues