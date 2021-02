ഇരട്ട ബാരിക്കേഡ്, ആണികൾ, മുള്ളുകമ്പികൾ; കർഷകർക്കെതിരെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘ആക്രമണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വൻ സന്നാഹങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇരട്ട ബാരിക്കേഡുകളും മുള്ളുകമ്പികളുമാണ് പ്രതിഷേധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കിടങ്ങുകൾ കുഴിച്ചും റോഡുകളിൽ ആണി വിതറിയും ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചുമാണ് കർഷകർക്കെതിരെ സർക്കാർ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു

റിപബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ട്രാക്ടർ റാലിക്കിടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയ അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കു ശേഷം പ്രധാന സമരകേന്ദ്രങ്ങളായ സിംഘു, ഗാസിപുർ, തിക്രി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചതിൽ ഇന്ത്യ ദുഃഖിതയാണെന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റേഡിയോ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞത്.

ഡൽഹി– ഹരിയാന അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള സിംഘുവിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതോടെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായതായും കർഷകർ അറിയിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ പ്രദേശത്തെ അഞ്ചു സോണുകളായി തിരിച്ച് അവിടെ ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.



പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ വരെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾക്ക് എത്താനാകുന്നില്ല എന്നാണ് കർഷകർ അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനോ ദിനചര്യകൾ നടത്താനോ ജലം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും ഉയരുന്നുണ്ട്.



പൊലീസിനു പുറമേ ദ്രുതകർമസേനയും സിആർപിഎഫും ഡൽഹി– യുപി അതിർത്തിയിലെ ഗാസിപുരിലുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രംഗത്തെത്തി. പാലമാണ് പണിയേണ്ടതെന്നും മതിലുകളല്ലെന്നും ആണികളും മുള്ളുകമ്പികളും നിറച്ച ബാരിക്കേഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



