‘പാലം പണിയൂ, മതിലുകളല്ല’: ആണികളും ബാരിക്കേഡുകളും ഉള്ള ചിത്രവുമായി രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പുതിയ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പാലമാണ് പണിയേണ്ടതെന്നും മതിലുകളല്ലെന്നും ആണികളും മുള്ളുകമ്പികളും നിറച്ച ബാരിക്കേഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഡൽഹിയുടെ അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക പ്രതിഷേധം നേരിടാൻ പൊലീസ് വൻ തോതിലുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുള്ളുകമ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള റേസർ വയർ അല്ലിത്. കൺസേർട്ടിന വയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വശങ്ങളിൽ മൂർച്ചയേറിയ ബ്ലേഡുകളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പി മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ റേസർ വയറിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൂർത്ത മുനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുരുതര പരുക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

ഗാസിപുർ – മീററ്റ് ദേശീയപാത വഴി ഡൽഹിയിലേക്കു പ്രതിഷേധക്കാർ കടക്കാതിരിക്കാൻ യുപിയുമായുള്ള അതിർത്തിയിൽ നാലു ലെയർ മഞ്ഞ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയോരോന്നിനു മുകളിലും കൺസേർട്ടിന വയറാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡൽഹി – ഹരിയാന അതിർത്തിയിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിംഘു അതിർത്തിയിൽ ദേശീയ പാതയിൽ രണ്ടു റോ സിമന്റ് നിർമിത ബാരിയറാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇരുമ്പ് റോഡുകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ സിമന്റ് കൊണ്ട് മതിൽ വരെ റോഡിൽ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

English Summary: "Build Bridges, Not Walls": Rahul Gandhi's Swipe At Centre, With Pics