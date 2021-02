മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ചട്ടം ലംഘിച്ച് 15 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സെന്ററിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു പ്രോജക്ട് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം. അനുമതി നൽകിയാൽ സർക്കാരിന് 80 ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ പ്രതിവർഷം അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാകുക. ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാ‍ണ് അറിയുന്നത്.



ആസൂത്രണ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായുള്ള സെന്ററിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ‍യോ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായുള്ള ഗവേണിങ് ബോഡിയുടെയോ ശുപാർശ ഇല്ലാതെ, മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് നിലവിലെ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവർമാർ, ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലുള്ളവരെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നത്.



വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചവരെയും, കാലാവധി തിക‍യാത്തവർക്കു മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച സേവന കാലയളവും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് 15 പേരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആസൂത്രണ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായുള്ള സെന്ററിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗീകരിച്ച് സർക്കാരിനു ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും, തുടർന്ന്, ധനകാര്യ–നിയമ വകുപ്പുകളും പഴ്സനൽ ആൻഡ് റിഫോംസ് ഡിപ്പാർട്ട്‍മെന്റും അംഗീകരിച്ച ശേഷമാണ് കാബി‍നറ്റിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി അയക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്നാണു നിലവിലെ നിയമം.



എന്നാൽ, ഇവിടെ കാബി‍നറ്റിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയും, ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ അംഗീകാരം നേടാനാണ് അണിയറ നീക്കം. അ‍പൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു താൽപര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള കാ‍ബിനറ്റിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഇവിടെ ദുരൂപയോഗ‍പ്പെടുത്തുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം.



കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സെന്ററിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവിടെ ഭരണ‍പര‍മായ തസ്തികകളാണ് അനധികൃതമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത‍ത്രെ. മുൻ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ഇത്തരം ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ, ധനകാര്യ നിയമ വകുപ്പുകൾ നിരസിച്ചിരുന്നു. ഇതു മറികടന്നാണ് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നീക്കം. അതേസമയം, ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ശുപാർശ വളരെ നേരത്തേ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നും സെന്റർ ഡയറക്ടർ എ.നിസാമു‍ദ്ദീൻ അറിയിച്ചു.

