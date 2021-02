മാണി സി. കാപ്പൻ യുഡിഎഫിലേക്ക് വരും; തന്നെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു: പി.ജെ.ജോസഫ്

കൊച്ചി∙ എൻസിപി വിട്ട് മാണി സി. കാപ്പൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യുഡിഎഫിലേക്ക് വരുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.ജെ.ജോസഫ്. അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പാലാ സീറ്റ് മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാപ്പൻ തന്നെ വന്നു കണ്ടിരുന്നുവെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് മനോരമ ന്യൂസിന്റെ നേരേ ചൊവ്വെയിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മൽസരിച്ച 15 സീറ്റിൽ 13 ഉം കേരള കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കണം. ലീഗിന് കൂട്ടിനൽകുമ്പോള്‍ പാർട്ടിയുടേത് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ന്യായീകരണമില്ല. കേരള കോൺഗ്രസിനെ കുറച്ചുകാണുന്നത് മുന്നണിക്കു നല്ലതല്ല. പാലായിൽ ജോസ് കെ. മാണിക്ക് രണ്ടില ചിഹ്നം നൽകാൻ യുഡിഎഫ് തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും ആദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Mani C Kappan will join with Kerala Congress says PJ Joseph