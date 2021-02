2020 ലെ ഓക്സ്ഫഡ് ഹിന്ദി വാക്ക് ‘ആത്മനിർഭർതാ’; നേട്ടവഴി ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2020ലെ ഓക്സ്ഫഡ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഹിന്ദി വാക്കായി 'ആത്മനിർഭർതാ'. മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ രാജ്യത്തെ ധൈര്യപൂർവം നിർത്തിയ വാക്കാണ് ആത്മനിർഭർതാ എന്നും ഓക്സ്ഫഡ് ലാംഗ്വേജസ് പറഞ്ഞു. കൃതിക അഗർവാൾ, പൂനം നിഗം സഹയ്, ഇമോഗൻ ഫോക്സൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാനലാണ് ആത്മനിർഭർതയെ 2020 വർഷത്തെ ഹിന്ദി വാക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒരു വർഷത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും എല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആ വർഷത്തെ ഹിന്ദി വാക്കായി പാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ പദത്തിന് രാജ്യത്തെ സംസ്കാരമായും ഇഴയടുപ്പമുണ്ടാകണം എന്നതും നിർബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറ്റവുമധികം പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുളള പ്രമുഖർ ഉപയോഗിച്ച വാക്കും ആത്മനിർഭർതാ തന്നെ.

കോവിഡ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാനാവശ്യമായ പാക്കേജുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയേയും വ്യവസായ മേഖലയേയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ആഹ്വാനത്തിൽ നിന്നാണ് ആത്മനിർഭർതാ തരംഗമാകുന്നത്.



പിന്നീട് പല വേദികളിൽ പലരും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. വാക്കിനെ വാക്കിലൊതുക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ വീണ്ടും പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആത്മനിർഭർതാ സഹായിച്ചു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ ആശയത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. 2019ൽ സംവിധാൻ ആയിരുന്നു പാനൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹിന്ദി വാക്ക്. 2018ൽ ശക്തിയും 2017ൽ ആധാറുമായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹിന്ദി വാക്കുകൾ.



English Summary : Oxford names Aatmanirbharta as Hindi Word of 2020 after PM Modi's Aatmanirbhar Bharat push