കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച, ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായില്ല; സൈനിക വാഹനത്തിൽ പ്രസവം

ന്യൂഡൽഹി∙ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് വഴി അടഞ്ഞതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്ത്രീ സൈനിക വാഹനത്തില്‍ പ്രസവിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്‌വാരയിലാണ് സംഭവം. സൈനിക വാഹനത്തില്‍ പ്രസവിച്ച യുവതിയെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കലാറൂസ് കമ്പനി കമാൻഡറിന് അത്യാവശ്യമായി ഗർഭിണിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആശ വർക്കറിന്റെ ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത്. നരിക്കൂട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണു സ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നത്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച ആയതിനാൽ ആംബുലൻസിന് ഇവിടെ എത്താനായിരുന്നില്ല.

തുടർന്ന് സൈനിക വാഹനത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ നരിക്കൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ഇവിടെനിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ സ്ഥിതി മോശമായി. ഇതോയെ ആശ വർക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി വഴിയരികിൽ വാഹനം നിർത്തുകയും അവർ പ്രസവമെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Roads Blocked By Snow, Woman Gives Birth In Army Vehicle In J&K