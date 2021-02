ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവിലക്കയറ്റത്തെ വിമർശിച്ച് രാജ്യസഭാ എംപി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ ട്വീറ്റ്. 'രാമന്റെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിന് 93 രൂപ. സീതയുടെ നേപ്പാളിൽ 53 രൂപ. രാവണന്റെ ലങ്കയിൽ 51 രൂപയും' എന്ന് മാത്രമെഴുതിയ ട്വീറ്റിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പോലും ചോദിക്കാതെ ഒട്ടേറേ പേരാണ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയരുന്നതിനെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വിമർശിച്ചത്.

മുംബൈയിൽ 92.86 രൂപയാണ് പെട്രോൾ വില. ഡീസലിന് 86.30 രൂപയും. ഡൽഹിയിൽ യഥാക്രമം 83.30 രൂപയും 76.48 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടാകില്ലെന്നും എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.



English Summary : Subramanian Swamy compares petrol price of India with Sri Lanka and Nepal