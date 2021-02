റിഹാനയുടെ ‘സമര ട്വീറ്റ്’ വൈറൽ; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്തുണയുമായി താരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിനു രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് എതിരായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ. സൂപ്പർതാരം അക്ഷയ് കുമാർ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, നിർമാതാവും സംവിധായകനുമായ കരൺ ജോഹർ, സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവരാണു കേന്ദ്രത്തെ പിന്തുണച്ചത്.

പോപ്പ് താരം റിഹാന, സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ ട്യൂൻബർഗ്, അഭിഭാഷകയും യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ സഹോദരീപുത്രിയുമായ മീന ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവരാണു സമരത്തെ പിന്തുണച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായ ‘പ്രചാരണത്തിനെതിരെ’ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്.



‘ഇന്ത്യയ്‌ക്കോ ഇന്ത്യൻ നയങ്ങൾക്കോ എതിരായ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വീഴരുത്. എല്ലാ അഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും മാറ്റിവച്ച് ഈ മണിക്കൂറിൽ ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കർഷകർ രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രകടമാണ്’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പങ്കുവച്ച് അക്ഷയ് കുമാർ പറഞ്ഞു.



സെലിബ്രിറ്റികൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ നേടാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. ‘പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലത്താണു നാം ജീവിക്കുന്നത്, ഓരോ സമയത്തും വിവേകവും ക്ഷമയും ആവശ്യമാണ്. പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം. നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്’– കരൺ ജോഹർ പറഞ്ഞു.



‘അർധ സത്യത്തേക്കാൾ അപകടകരമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ വീക്ഷണം പുലർത്തണം.’– കേന്ദ്രത്തെ പിന്തുണച്ച് സുനിൽ ഷെട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ട്വിറ്ററിൽ 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള രാജ്യാന്തര പോപ്പ് താരം റിഹാന, കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച നടത്താത്തതെന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. റിഹാനയുടെ ട്വീറ്റോടെ കൂടുതൽ പ്രമുഖർ പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



