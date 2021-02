‘പാലാ’യിൽ വീട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നു പവാറും; യച്ചൂരിയെ നേരിട്ടറിയിച്ചു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പാലാ സീറ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് എൻസിപി ദേശീയ നേതൃത്വവും. തോറ്റ പാർട്ടിക്ക് സിറ്റിങ് സീറ്റ്‌ വിട്ടു നൽകാനാവില്ലെന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയെ നേരിട്ടറിയിച്ചു.

കേരള നേതാക്കളുമായി പവാർ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലേക്ക് യച്ചൂരിയും എത്തി. എൻസിപിയെ മുന്നണിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു യച്ചൂരിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. പാലാ സീറ്റിനെചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തർക്കമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ മുന്നണി വിടേണ്ട സാഹചര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി.പി. പീതാംബരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Does not compromise in Pala Assembly Constituency says NCP national president Sharad Pawar