ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് കാലത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍പെട്ടുഴലുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോടികളുടെ വരുമാനത്തില്‍ തൊട്ടുകളിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ചാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചും കാര്‍ഷിക സെസ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുമുള്ള കണക്കിലെ കളിയായി ബജറ്റില്‍ ഇന്ധനവില മാറി.



കോവിഡ് കാലത്ത് ആദായനികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞപ്പോഴും എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനത്തില്‍ 48% വര്‍ധനവാണുണ്ടായത്. പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില്‍പന കുറഞ്ഞിട്ടും എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനക്കുതിപ്പിനു കാരണമായത് നികുതയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവാണ്.

രാജ്യമാകെ കോവിഡില്‍ വലഞ്ഞ 2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം 1,96,342 കോടിയായിരുന്നു. 2019ല്‍ ഇതേ കാലയളവില്‍ ഇത് 1,32,899 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്‌സിന്റെ (സിജിഎ) കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധനമായ ഡീസലിന്റെ വില്‍പന ഈ എട്ടു മാസ കാലയളവില്‍ 10 ദശലക്ഷം ടണ്‍ കുറവായിരുന്നിട്ടു കൂടിയാണ് എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം വര്‍ധിച്ചത് എന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.

2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെ ഡീസല്‍ വില്‍പന 44.9 ദശലക്ഷം ടണ്‍ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2019ല്‍ ഇതേ കാലയളവില്‍ 55.4 ദശലക്ഷം ടണ്‍ ആയിരുന്നു വില്‍പനയെന്ന് എണ്ണ മന്ത്രാലയത്തിലെ പെട്രോളിയം പ്ലാനിങ് ആന്‍ഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിന്റെ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പെട്രോള്‍ വില്‍പനയാകട്ടെ ഈ കാലളവില്‍ 17.4 ദശലക്ഷം ടണ്‍ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അത് 20.4 ദശലക്ഷം ടണ്‍ ആയിരുന്നു. 2017ല്‍ ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ഭൂരിഭാഗം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും അതിന്റെ പരിധിയിലാക്കിയെങ്കിലും എണ്ണയുല്‍പ്പന്നങ്ങളും പ്രകൃതിവാതകവും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചിലും മേയിലും പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ നികുതികളില്‍ നടപ്പാക്കിയ വര്‍ധനവാണ് എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനക്കുതിപ്പിന് കാരണമെന്ന് വ്യവസായവൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രണ്ടു ഘട്ടമായി പെട്രോളിന് 13 രൂപയും ഡീസിലിന് 16 രൂപയുമാണ് എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. പെട്രോളിന്റെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലീറ്ററിന് 32.98 രൂപയും ഡീസലിനു 31.83 രൂപയുമായി മാറി. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞതിന്റെ ഗുണഫലം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താത്ത സ്ഥിതിയായി. പെട്രോള്‍ വിലയുടെ 39 ശതമാനവും ഡീസലിന്റെ 42.5 ശതമാനവും എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിയേറിയ 2014ല്‍ എക്‌സൈസ് ടാക്‌സ് പെട്രോള്‍ ലീറ്ററിന് 9.48 രൂപയും ഡീസല്‍ ലീറ്ററിന് 3.56 രൂപയുമായിരുന്നു. 2014 നവംബറിനും 2016 ജനുവരിക്കുമിടയില്‍ ഒമ്പതു തവണയാണ് എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ആ 15 മാസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പെട്രോളിന്റെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി 11.77 രൂപയും ഡീസിലിന്റെ 13.47 രൂപയും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുമാനം 2014-15 കാലത്തെ 99,000 കോടിയില്‍നിന്ന് 2016-17 കാലയളവില്‍ 2,42,000 കോടിയായി വര്‍ധിക്കുകയായിരുന്നു.

2017 ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി രണ്ടു രൂപയും പിറ്റേവര്‍ഷം 1.50 രൂപയും കുറച്ചു. എന്നാല്‍ 2019 ജൂലൈയില്‍ ലീറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ വീണ്ടും ലീറ്ററിന് മൂന്നു രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് നടപ്പാക്കിയത്. അതേവര്‍ഷം മേയില്‍ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പെട്രോളിന് ലീറ്ററിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയും വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

പുതുവര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യമാസം മാത്രം പത്തു തവണയാണ് പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില വര്‍ധിച്ചത്. ജനുവരിയില്‍ പെട്രോളിന് 2.59 രൂപയും ഡീസലിന് 2.61 രൂപയും കൂടി. കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദിവസമായി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തരവിപണയില്‍ ക്രൂഡ്ഓയില്‍ ബാരലിന് 58 ഡോളറാണ് വില. ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോള്‍ വില ലീറ്ററിന് 86.30 രൂപയും ഡീസലിന് 76.48 രൂപയുമാണ് നിലവില വില. 2018 ഒക്‌ടോബര്‍ നാലിനാണ് മുമ്പ് വില ഇത്രത്തോളം എത്തിയിരുന്നത്. അന്ന് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 80 ഡോളര്‍ ആയിരുന്നു വില.

ഇന്ധനത്തിന്റെ നികുതിഘടന (ജനുവരി 27ലെ കണക്ക്, കൊച്ചിയിലെ വില)

English Summary: Excise duty collection jump 48 % on record hike in taxes on petrol, diesel