കത്വ, വെമുല: ലീഗ് പിരിച്ച തുക എത്ര? കുടുംബത്തിന് നൽകിയതെത്ര?: ജലീൽ

മലപ്പുറം ∙ കത്വ വിഷയത്തിലെ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുസ്‌ലിം ലീഗും യൂത്ത് ലീഗും മറുപടി പറയണമെന്ന് മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ. ആരോപണമുന്നയിച്ചവർ പരാതി നൽകിയാൽ ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കും. എംപി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചാൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെയും എംഎസ്എഫിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ കണക്ക് ചോദിക്കില്ലെന്ന് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി യുവ–വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കത്വ വിഷയത്തിൽ പിരിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് എത്ര നൽകിയെന്നും എങ്ങനെ നൽകിയെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. നിയമസഹായത്തിനാണ് ഫണ്ട് നൽകിയതെങ്കിൽ ഏത് വക്കീലിനെന്നും എങ്ങനെ പണം നൽകിയെന്നും വ്യക്മാക്കണം. രോഹിത് വെമുലയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി പിരിച്ച പണവും എന്ത് ചെയ്തെന്നും എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചെന്നും വ്യക്തമാക്കണം. ഇനം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് മുഖപത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. സുതാര്യതയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത്തരം പിരിവുകളുമായി ലീഗ് ഇറങ്ങരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശിവശങ്കറിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനു കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും എല്ലാം സുതാര്യമാകണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മതഗ്രന്ഥ ഇറക്കുമതി വിഷയത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ലീഗ് മതമൗലികവാദികളാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. മതമൗലികവാദത്തിന് പാലമിട്ടുവെന്നും പറയാനാവില്ല. എന്നാൽ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫിലെ ഘടക കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ലീഗ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ഘടക കക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ആവേശം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

