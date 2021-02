പാലക്കാട് അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കിണറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ

തൃത്താല∙ പാലക്കാട് ആലൂരിൽ അമ്മയേയും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിണറ്റിൽ വീണു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മേഴത്തൂർ കുന്നത്തുകാവ് രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ആലൂർ ആട്ടയിൽപടി ശ്രീജ (28), മക്കളായ അഭിഷേക് (6), അഭിനന്ദ് (4) എന്നിവരെയാണ് വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഇവരെ കിണറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഭർത്താവുമായി അകന്ന് നാലു മാസത്തോളമായി ആലൂരിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു ശ്രീജ താമസിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Mother and two children found dead at a well in Palakkad