ആലപ്പുഴ∙ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനോട് വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആലപ്പുഴയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഇതുവരെയുണ്ടായ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ വിഷയാധിഷ്ഠിതം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തിപരമായ അകല്‍ച്ച വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായില്ലെന്നും ആലപ്പുഴ ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ എം.ലിജു പറഞ്ഞു. സാമുദായിക സംഘടനകളോട് പരമാവധി യോജിച്ചുപോകാനാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നും ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്നും എം. ലിജു മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: No personal Issues with Vellappally Natesan says Congress Leadership