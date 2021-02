100 കിടക്കയിൽ കൂടുതലുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ 3 ഷിഫ്റ്റിന് ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ 100 കിടക്കകളില്‍ കൂടുതലുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മൂന്നു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന വീരകുമാര്‍ കമ്മറ്റിയുടെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വ്യവസായ ബന്ധ സമിതിയുടെയും ശുപാര്‍ശ പരിഗണിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നതിനു തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് ഉത്തരവായി.(സ.ഉ.(സാധാ)നം,155/2021/തൊഴില്‍,തീയതി 27.01.2021)



സംസ്ഥാനത്തെ 100ല്‍ കൂടുതല്‍ കിടക്കകളുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ക്കും മുന്നു ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം(6/6/12 മണിക്കൂര്‍), ഓവര്‍ടൈം അലവന്‍സിന് (8 മണിക്കൂര്‍/ദിവസം, 48 മണിക്കൂര്‍/ആഴ്ച, 208 മണിക്കൂര്‍/മാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാസത്തില്‍ 208 മണിക്കൂറില്‍ അധികരിച്ചാല്‍)അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നാണ് നിബന്ധന. ഇതോടൊപ്പം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വീടുകളിലെത്താന്‍ ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം ആശുപത്രി തലത്തില്‍ റസ്റ്റ് റൂം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയും നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ആറുജില്ലകളിൽ ശ്രമിക് ബന്ധുഅതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ആറുജില്ലകളില്‍ 'ശ്രമിക് ബന്ധു' എന്ന പേരിലുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. (ഉത്തരവ് നം- സ.ഉ.(സാധാ).നം.195/2021/തൊഴില്‍, തീയതി 31.01.2021).

കാസര്‍കോട്, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മറ്റു നിയമപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചു വിവരം നല്‍കുന്നതിനുമാണ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.



തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ ഇതിനോടകം ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ജോലിക്കെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവരുടെ ഭാഷകളില്‍ തന്നെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരെ നിലവിലെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ആവാസ് അഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശ്രമിക് ബന്ധു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണു സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.



അണക്കെട്ടുകളുടെ നിര്‍മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം പുതുക്കിസംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെ നിര്‍മാണവും അറ്റകുറ്റപണിയും മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം പുതുക്കി തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. (സ.ഉ.പ്രിന്റ്)നം.16/2021,തൊഴില്‍,തീയതി 27.01.2021) വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതല്‍ പുതുക്കിയ കൂലി നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

ഗ്രൂപ്പ് എ വിഭാഗത്തില്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ക്ക് 800 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ മില്ലിംഗ് മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍,പ്രൊക്ലൈന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, ജെ.സി.ബി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ഹിറ്റാച്ചി മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍,ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, ബോറിംഗ് മെഷീന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, ടെക്‌നീഷ്യന്‍(ഇലക്ടിക്കല്‍/മെക്കാനിക്കല്‍) വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 780 രൂപയുമാണ് അടിസ്ഥാന ദിവസ വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഗ്രൂപ്പ് സി വിഭാഗത്തിലെ മേസണ്‍, റ്റൈല്‍ മേസണ്‍, ബ്ലാക്ക്‌സ്മിത്ത്, ടിന്‍ സ്മിത്ത്, കാര്‍പ്പെന്റര്‍, ബെഞ്ച് ഫിറ്റര്‍, സ്ട്രക്ചറല്‍ ഫിറ്റര്‍,ഗ്രാനൈറ്റ് ചിപ്പര്‍, ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍, കലാസ്, ചിസല്‍മാന്‍, മെക്കാനിക്ക്, വെല്‍ഡര്‍, ടര്‍ണര്‍,കംപ്രസര്‍,ഫിറ്റര്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് 730 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് ഡി വിഭാഗത്തില്‍ പെയിന്റര്‍, ലിങ്ക്മാന്‍, വയര്‍മാന്‍, ബോട്ട് ഗ്രൈവര്‍, ലെവലര്‍ ഗ്രൗട്ടര്‍, കട്ടര്‍, ബ്ലാസ്റ്റര്‍, ഡ്രില്ലര്‍, വൈബ്രേറ്റര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍, ടയര്‍ ഫിറ്റര്‍, പമ്പ് ഡ്രൈവര്‍, മിക്‌സര്‍ ഡ്രൈവര്‍, മെഷീന്‍മാന്‍, ഹാമ്മര്‍മാന്‍, ഗ്രൈന്റര്‍, നോസില്‍മാന്‍, സ്‌കില്‍ഡ് വര്‍ക്കാര്‍ വിഭാഗത്തിന് 700 രൂപയുമാണ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന ദിവസ വേതനം.



ഗ്രൂപ്പ് ഇ വിഭാഗത്തില്‍ എസ്‌കവേറ്റിംഗ് വര്‍ക്കര്‍, ജനറല്‍ വര്‍ക്കര്‍, രണ്ണര്‍, വാല്‍വ് മാന്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 660 രൂപയും ഗ്രൂപ്പ് എഫില്‍ ക്ലീനര്‍, സ്വീപ്പര്‍ എന്നീ വിഭാഗത്തിന് 480 രൂപയും അടിസ്ഥാന ദിവസ വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസവേതന നിരക്കുകളില്‍ ഷിഫ്റ്റ് , സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന മാസ വേതനം 20,890 രൂപയായും അക്കൗണ്ടന്റ് , ക്ലാര്‍ക്ക്, സ്റ്റോര്‍ കീപ്പര്‍, ഡ്രൈവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 12,970 രൂപയും അറ്റന്‍ഡര്‍, പ്യൂണ്‍, വാച്ച്മാന്‍, സെക്യൂരിറ്റ് ഗാര്‍ഡ് വിഭാഗത്തിന് 12,640 രൂപയും അടിസ്ഥാന മാസവേതനമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.



1998-99=100 എന്ന ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയുടെ 300 പോയിന്റിനു മേല്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റിനും മാസവേതനക്കാര്‍ക്ക് 26 രൂപ നിരക്കിലും ദിവസ വേതനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കിലും ക്ഷാമബത്തയ്ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടാകും. വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ വേതനത്തേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന വേതനം നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നും അതിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും.



വിജ്ഞാപനത്തില്‍ മാസവേതനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ദിവസവേതനം ആ തസ്തികയ്ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട മൊത്തം മാസവേതനത്തെ 26 കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചും ദിവസ വേതനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗം ജീവനക്കാരന്റെ മാസവേതനം മൊത്തം ദിവസ വേതനത്തെ 26 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചും കണക്കാക്കണം.



English Summary: Three Shift system for hospitals having over 100 beds