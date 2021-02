ചൈന അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയെങ്കിൽ ഇടപെടും: യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ അയൽരാജ്യങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് യുഎസ്. ഇന്ത്യ– പസിഫിക് മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമായി സുഹൃദ്‌രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു. അണയാത്ത കനൽ പോലെ അതിർത്തികളിലെ സംഘർഷഭീതി സജീവമാക്കിനിർത്താനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പ്രൈസ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ബെയ്ജിങ്ങിനോട് അനുഭാവ പൂർണമായ നിലപാട് കൈകൊള്ളുമെന്ന വാദങ്ങൾ തള്ളുന്നതായിരുന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം.

കൊറോണ വ്യാപനം, ദക്ഷിണ ചൈനാകടല്‍, ഹോങ്കോങ്, സ്റ്റുഡന്റ്, ജേണലിസ്റ്റ് വീസ, വ്യാപാരച്ചുങ്കം, അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ചൈനയുമായി നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും വ്യാപാര ഇടപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയുമായി ഞങ്ങൾ ശക്തമായ മത്സരത്തിലാണെന്നും നെഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു. തയ്‌വാനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി തുടരാനാണ് തീരുമാനം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള തയ്‌വാന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കു എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. തയ്‌വാനെ സൈനികമായി നേരിടുന്നതിനു പകരം നയന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കാനാണ് നീക്കമെങ്കിൽ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ലോകത്തിലെ രണ്ട് വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളായ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏറ്റവും ദുര്‍ബലമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള യുഎസിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിനു തടയിടാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ, സ്വയംഭരണ താൽപര്യങ്ങൾക്കു തുരങ്കം വയ്ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ചൈനയ്ക്കുണ്ടെന്നും യുഎസ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ചൈനീസ് സർക്കാർ യുഎസ് പൗരന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും അനധികൃതമായി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയും എക്സിറ്റ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി യുഎസ് നേരത്തേതന്നെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് പൗരൻമാർക്കെതിരെ ചൈന സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതികാര നടപടികളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും നെഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു.

ലോകശക്തിയായി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി, യുഎസിന്റെ സാങ്കേതിക, സൈനിക വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്കു പകരം ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശക്തിയാവുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശവുമുണ്ടായിരുന്നു. ലോക വൻശക്തിയാകാനുള്ള മൽസരത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെന്ന് യുഎസ് അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം.



