കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വെൽസ്പണും; അദാനിയുമായി സഹകരിച്ചേക്കും

കോഴിക്കോട്∙ രാമനാട്ടുകര ബൈപാസ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വെൽസ്പൺ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡും എത്തുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ മുൻനിര കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട വെൽസ്പണും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കേരള ലിമിറ്റഡും (ഇൻകെൽ) തമ്മിൽ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഓയിൽ–ഗ്യാസ് മേഖലയിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള വെൽസ്പൺ ഇവിടെ അദാനിയുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു വൻകിട നിർമാതാവു കൂടി ഹൈവേ വികസനത്തിനായി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഡൽഹി–മീററ്റ് 14 വരി പാത നിശ്ചയിച്ചതിലും വളരെ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറിയതിന്റെ നേട്ടവുമായാണ് വെൽസ്പൺ എത്തുന്നത്. 30 മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പദ്ധതി 19 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് വേയാണിത്.



കെഎംസിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതാണ് രാമനാട്ടുകര ബൈപാസ് നിർമാണം പ്രതിസന്ധിയിലാവാൻ കാരണം. ഇൻകെലും കെഎംസിയും ചേർന്നുള്ള കൺസോർഷ്യത്തിൽ കെഎംസിയുമായിട്ടാണ് ദേശീയ പാത വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കരാർ. കരാറിലെ ‘ഉഭയ സമ്മത പ്രകാരമുള്ള പകരം വയ്ക്കൽ’ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെഎംസി ഒഴിവാകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കെഎംസി തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യമായ സഹായം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ! ഇൻകെലിലെ ഡയറക്ടർമാർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്താണ് ദോഷകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കിയത്. വെൽസ്പണും അദാനി ഗ്രൂപ്പും പദ്ധതിയിൽ കൈകോർക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണണം.



