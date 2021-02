ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ഇവിടെയോ?; വുഹാൻ ലാബിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ച കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവകേന്ദ്രമെന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് നഗരം വുഹാനിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിൽകണ്ടു നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം പറഞ്ഞു.

വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സന്ദർശിക്കുന്നതും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും വൈറസ് എവിടെനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചുവെന്ന് അറിയാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രധാന പദവികളിലുള്ള എല്ലാവരെയും കാണാനും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി സംഘാംഗവും സുവോളജിസ്റ്റുമായ പീറ്റർ ദാസ്സക്ക് പറഞ്ഞു.

കനത്ത സുരക്ഷയുള്ള ലാബിലേക്ക് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘത്തിനൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചെങ്കിലും ടീം അംഗങ്ങളോടു നേരിട്ടിടപെടാൻ അവസരമില്ലായിരുന്നു. യൂണിഫോമിലും അല്ലാതെയുമുള്ള സുരക്ഷാസൈനികരുടെ കാവലിലാണു ലാബ്. ഇവർക്കാർക്കും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ കവചങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ചൈനയിലെ മികച്ച വൈറസ് ഗവേഷണ ലാബുകളിലൊന്നായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2003 ൽ സാർസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ശേഷമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. വവ്വാലുകളിലെ ബാറ്റ് കൊറോണ വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്. 2019 ന്റെ അവസാനത്തിൽ കോവിഡ് ഉദ്ഭവിച്ചത് വുഹാനിലെ ലാബിൽനിന്നാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോപണമുയർത്തിയെങ്കിലും ചൈന നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ശീതീകരിച്ച സമുദ്രവിഭവങ്ങളിലൂടെ വൈറസ് രാജ്യത്ത് എത്തിയെന്നാണു ചൈനയുടെ വാദം. രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളില ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.



