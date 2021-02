ഡൽഹി പട്ടാളക്കോട്ടയായി; ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർന്നു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക സമരം പരിഹാരമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കു വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ കർഷകരെ ബിജെപിയും ആർ‌എസ്‌എസും തകർത്തു. കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണം. സർക്കാർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



ട്വിറ്ററിൽ 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള രാജ്യാന്തര പോപ്പ് താരം റിഹാന, കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണു ചർച്ച നടത്താത്തതെന്നു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെതിരായി സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിറക്കി. ബോളിവുഡിലെ അക്ഷയ് കുമാർ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, കരൺ ജോഹർ, സുനിൽ ഷെട്ടി തുടങ്ങിയവർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു രാഹുലിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ.



‘കർഷകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവരെ തടയുന്നതു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുകയാണ്. കർഷകരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയെ ബാധിച്ചു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ കർഷകരെ തകർത്തു.



പലതട്ടുകളിലായുള്ള ബാരിക്കേഡുകളും റോഡ് തടസ്സങ്ങളും ഡൽഹിയെ ‘പട്ടാളക്കോട്ട’ പോലെയാക്കി. രാജ്യത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണു കർഷകർ. അവരോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറരുത്. രാജ്യത്തിനു നേതൃത്വമില്ലെന്നതാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. ‘നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യൂ’ എന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള അഭ്യർഥന. ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിനു രാജ്യം വിൽക്കുകയല്ല, കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണു നിങ്ങളുടെ ജോലി. പോയി അവരുടെ കൈ പിടിക്കൂ, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ‘എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും’ എന്നു ചോദിക്കൂ.’– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: India's reputation has taken 'massive hit': Rahul Gandhi on farmers' protest