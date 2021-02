ജെ.പി. നഡ്ഡക്ക് സ്വീകരണം; അയഞ്ഞ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, പരിപാടിക്കെത്തി

തൃശൂർ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി ഒൗദ്യോഗിക നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ഇന്നത്തെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് ശോഭയെത്തുന്നത്.

ദേശീയനേതൃത്വം സംസാരിച്ച് താല്‍ക്കാലികമായി സമവായം ഉണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ശോഭ യോഗത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.



ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ താനും പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സംഘടനയും അതാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത്.



കേരളസന്ദര്‍ശനത്തിന്‍റെ രണ്ടാംദിവസമായ ഇന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ തൃശൂരിലെത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വന്‍ സ്വീകരണമൊരുക്കി. തൃശൂരില്‍ പാര്‍ട്ടി പോഷകസംഘടന ഭാരവാഹികളുമായും സമുദായ നേതാക്കളുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നാലുമണിക്കാണ് പൊതുസമ്മേളനം.



