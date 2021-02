ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിനെതിരെ കേസെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, മതവിദ്വേഷം വളർത്തി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. പോപ്പ് ഗായിക റിയാനയുടെ ട്വീറ്റിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഗ്രേറ്റ, ‘ഇന്ത്യയിലെ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു’ എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

റിയാനയ്ക്കും ഗ്രേറ്റയ്ക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും ബോളിവുഡ്, കായിക താരങ്ങളും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭം തീർക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നിരുത്തരവാദപരമാണെന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

