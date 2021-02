പാലക്കാട്∙ വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം, ഏതാണ്ട് 10 മാസമായി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിന്ന ശേഷം പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേ‍ാഭാ സുരേന്ദ്രനെ കേ‍ാർകമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പക്ഷം. എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണനെ കേ‍ാർകമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എന്തുകെ‍ാണ്ട് ശേ‍ാഭയെ ചേർത്തുകൂടാ എന്നാണ് ചേ‍ാദ്യം. കമ്മിറ്റി അംഗമാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശേ‍ാഭാ സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്.



എന്നാൽ, അവകാശവാദങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചെവികെ‍ാടുക്കേണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. മുതിർന്ന നേതാവും ബിജെപിയിലെ പ്രധാന വനിതയുമെന്ന രീതിയിൽ അർഹമായ പദവി വേണമെന്ന ശേ‍ാഭാപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും മറുപടികെ‍ാടുത്തിട്ടില്ല. പദവികളുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നവരെ ഒരു തരത്തിലും വച്ചുപെ‍ാറുപ്പിക്കേണ്ടന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. വ്യാഴാഴ്ച ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി.നഡ്ഡ പങ്കെടുത്ത തൃശൂരിലെ നേതൃയേ‍ാഗത്തിലാണ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ശേ‍ാഭാ സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ, അതുസംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചേ‍ാദ്യത്തിന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല.

കെ.സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റശേഷം വിവിധ കാരണങ്ങളാ‍ൽ നേതൃത്വവുമായി തെറ്റിയ ശേ‍ാഭാ സുരേന്ദ്രൻ, സംഘടനാ യേ‍ാഗങ്ങളിലും പരിപാടികളിലും തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കാത്തത് വിവാദമായിരുന്നു. വിഭാഗീയമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ അവഗണിക്കുകയും തഴയുകയുമാണെന്ന് അവർ ആരേ‍ാപിച്ചു. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യവിമർശനവും നടത്തി. അവരെ പിന്തുണച്ച് ചില മുതിർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവരും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതെയായി.

കഴിഞ്ഞദിവസം കെ‍ാച്ചിയിൽ നടന്ന ആർഎസ്എസ്–ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സമന്വയ യേ‍ാഗത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് രൂക്ഷവിമർശനം ഉയർന്നതായാണ് വിവരം. പാർട്ടിക്ക് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി വച്ചു പെ‍ാറുപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യം സംഘടന ശക്തമാക്കാൻ അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാകാം അവകാശങ്ങളെന്ന് കേ‍ാർകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.

ആർഎസ്എസിലെ 3 മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രശ്നത്തിൽ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിച്ചതായാണ് വിവരം. നേതൃത്വവുമായുളള ഉടക്കിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ശേ‍ാഭാപക്ഷം പലപ്പേ‍ാഴായി കത്തെയെച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. സംഘടനയ്ക്ക് പരുക്കേൽപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി എന്നായിരുന്നു ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തേ‍ാഷിന്റെ നിലപാട്. ഒത്തുതീർപ്പുകളില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. പാർട്ടി ഭരണഘടനഅനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി സംഘടനായേ‍ാഗങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്ന ചർച്ചയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയർന്നു. ഇനിയും വിട്ടുവീഴ്ചവേണ്ട അഭിപ്രായവും ഉണ്ടായി.

കഴിഞ്ഞദിവസം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ കാണാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ ശേ‍ാഭാപക്ഷം നേതാക്കളെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ സിങ്ങിനടുത്തേക്കാണ് അയച്ചത്. ആദ്യം, പ്രവർത്തിച്ചുകാണിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശമെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ ചിലർ സൂചിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കലിൽ എത്തിയ സമയത്ത് പാർട്ടിയുമായി ഇണങ്ങിയ പാർട്ടിയുടെ തീപ്പെ‍ാരി പ്രസംഗകൂടിയായ ശേ‍ാഭാസുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് സജീവമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവർത്തകർ.

ഉപാധ്യക്ഷനെ വേദിലിയിരുത്തി സേ‍ാളാർ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശം.

സേ‍ാളാർ പീഡന കേസിൽ ആരേ‍ാപണ വിധേയനായ പാർട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ വേദിയിലിരുത്തി സേ‍ാളാർ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ പരാമർശം. തൃശൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃയേ‍ാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫും, സോളാർ കേസ് പ്രതിയും സേ‍ാളാറും കെ‍ാണ്ട് പെ‍ാറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

ആരേ‍ാപണങ്ങൾ പുറത്ത് നിഷേധിച്ചും വെല്ലുവിളിച്ചും അവർ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വപ്നയും സോളാർ കേസ് പ്രതിയും ഇരുമുന്നണികളുടെയും ഉറക്കംകെ‍ടുത്തികെ‍ാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ബിജെപിക്ക് നല്ല അവസരമാണ്. സ്വർണക്കടത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി പാടെ കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ആരേ‍ാപിച്ചു.

സേ‍ാളാറിൽ ആരേ‍ാപണവിധേയനായ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ഈ സമയം വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സേ‍ാളാർ കേസ് സിബിഐക്കു വിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരിലും നടന്ന പാർട്ടി നേതൃയേ‍ാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്തത് ചർച്ചയായിരുന്നു.

