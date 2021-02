തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 14ന്; കർഷകവീര്യം വോട്ടാകുമോ?; പഞ്ചാബിൽ രാഷ്ട്രീയച്ചൂട്

ചണ്ഡിഗഢ്∙ പഞ്ചാബിൽ തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ 10 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ, കർഷക പ്രശ്നം എങ്ങനെ വോട്ടാക്കി വീഴ്ത്താമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. ശിരോമണി അകാലിദൾ (എസ്എഡി) പ്രസിഡന്റ് സുഖ്ബിർ സിങ് ബാദലിനു നേർക്കുള്ള ആക്രമണമായും എസ്എഡി - കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായും ഈ ചൂട് താഴേത്തട്ടിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 14നാണ് എട്ടു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും 109 മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലേക്കും നഗര പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഫലം ഫെബ്രുവരി 17ന് വരും. ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കോവിഡ് കാരണമാണ് നീട്ടിവച്ചത്. കർഷക പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.

എട്ടിൽ അഞ്ച് കോർപ്പറേഷനുകളും കർഷക മേഖലയായ മൽവാ മേഖലയിലാണ്. നഗര മേഖലയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ശക്തമായ കർഷക സ്വാധീനവും ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടർമാരും കൃഷിയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ്. രണ്ടു മാസത്തിലേറെയായി നടക്കുന്ന കർഷക പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെനിന്ന് കാര്യമായി ആളുകള്‍ പോയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജനുവരി 26ന് നടന്ന ട്രാക്ടർ റാലിയിൽ മേഖലയിൽനിന്നുള്ളവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

‘ഊഴം അനുസരിച്ച് മാറിമാറിയാണ് കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരും അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനു പോയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ കർഷകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എങ്ങനെ വോട്ടു ചെയ്യുമെന്നോ ആർക്ക് വോട്ടു നൽകുമെന്നോ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല’ – മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലിദളും ബിജെപിയും സഖ്യത്തിലാണ് മൽസരിച്ചത്. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് അകാലിദൾ എൻഡിഎ വിട്ടശേഷമുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അകാലിദളും ബിജെപിയും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ സ്വാധീനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എഎപിയും ഇത്തവണ കാര്യമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.

