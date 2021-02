‘താൻ ഇപ്പോഴും കർഷകരുടെ സമാധാന സമരത്തിനൊപ്പം’: മറുപടിയുമായി ഗ്രേറ്റ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ചതിനു ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനെതിരെ സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബെർഗ്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്താനുള്ള ശ്രമവും ആരോപിച്ചാണു ഗ്രേറ്റയ്ക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

‘താൻ ഇപ്പോഴും കർഷകരുടെ സമാധാന സമരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. വെറുപ്പ്, ഭീഷണി, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്നിവയൊന്നും ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കില്ല’– ഗ്രേറ്റ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സമരത്തെ പിന്തുണച്ചുള്ള ഗ്രേറ്റയുടെ ട്വീറ്റുകൾ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഇട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം.

അതേസമയം, ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരത്തിനു പോപ് താരം റിയാനയും ഗ്രേറ്റയും മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതു വലിയ ചർച്ചയായതോടെ സംഭവത്തിൽ വിദേശ ഗൂഢാലോചന സംശയിച്ചു ബിജെപി രംഗത്തെത്തി.

ബിജെപി നേതാവ് കപിൽ മിശ്രയാണു തുടർച്ചയായ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ‘ഇന്ത്യയിൽ വൻ അക്രമങ്ങളും കലാപങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി. വൻതോതിൽ ധനസഹായം കിട്ടുന്ന ആസൂത്രിതമായ പ്രചാരണമാണിത്’– മിശ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: "No Amount Of Threats...": Greta Thunberg After Delhi Police Files Case