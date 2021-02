‘സംഘടിത പ്രചാരണം’ ഇന്ത്യയെ തകർക്കില്ല: കേന്ദ്രവും ബോളിവുഡും ക്രിക്കറ്റ് ലോകവും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒരു ‘സംഘടിത ആശയപ്രചാരണത്തിനും’ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാനോ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴക്കുന്നതിൽനിന്നു തടയാനോ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് പോപ് ഗായിക റിഹാനയും മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികളും നടത്തിയ പരാമർശത്തെത്തുടർന്നാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന.

സംഘടിത ആശയങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്നും വികസനത്തിനു മാത്രമേ അതിനു കഴിയൂ എന്നും അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കുമെന്നും ഒരുമിച്ച് വികസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. #IndiaAgainstPropaganda, #IndiaTogether എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളും ട്വീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിഹാനയ്ക്കൊപ്പം സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രെറ്റ ട്യുൻ‍ബെർഗ്, അമേരിക്കൻ നടി അമാൻഡ സെർനി, യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്സിന്റെ അനന്തരവൾ മീന ഹാരിസ് തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖരും ട്വിറ്ററിലൂടെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ട്’ പ്രചാരണത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര, കായിക താരങ്ങള്‍ രംഗത്തുവന്നു. ബോളിവുഡിൽനിന്ന് അക്ഷയ് കുമാർ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, കരൺ ജോഹർ, സുനിൽ ഷെട്ടി എന്നിവരും കായിക മേഖലയിൽനിന്ന് വിരാട് കോലി, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, അനിൽ കുംബ്ലെ തുടങ്ങിയവരും ട്വിറ്റർ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരായ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്താണ് പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ട്വീറ്റ്.

