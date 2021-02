കോഴിക്കോട്∙ പൊതുസ്ഥലത്തു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം ജനം കണ്ണും പൂട്ടി ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ വിശദീകരണവുമായി ഡിജിപി തന്നെ രംഗത്ത്. കോഴിക്കോട്ട് സിറ്റി പൊലീസിന്റെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന വാർത്ത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ പിഴ തീരുമാനം ബാധകമാണെന്ന പ്രതീതി പരന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് മേധാവി വിശദീകരണമിറക്കിയത്. ഇത്തരത്തില്‍ പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഡിജിപി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയുടെ വിശദീകരണം.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്തു ജില്ലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോടും ഉൾപ്പെട്ടതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസും തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചു ബീച്ചിലേക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ജനമൊഴുകി. ഒടുവിൽ ബീച്ചിൽ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി ആളുകളെ തടയേണ്ടിവന്നു. പത്തിൽ താഴെയും 65 നു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവരെ പൊലീസ് തിരിച്ചയച്ചു. എന്നിട്ടും ഞായറാഴ്ചകളിലും അവധി ദിനങ്ങളിലും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെയാണ് കുട്ടികളുമായി വരുന്നവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്.

പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് 2000 രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ട്. ഓരോ ജില്ലയുടെയും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്ക് ഡിജിപി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചായിരുന്നു കുട്ടികളുമായി വരുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും പിഴ ഈടാക്കാനുമുള്ള കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശം.

പൊലീസിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടു മലയാള മനോരമ കോഴിക്കോട് ടൗൺ എഡിഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത സിറ്റി പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക് പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും അത് ഒട്ടും അധികമല്ലെന്നും നിയമാനുസൃതമാണെന്നും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kozhikode DGP clarification for news about fine imposing to bring below 10 year old children to public places