കോട്ടയം∙ പാലായില്‍ പിടിവാശി വിട്ട് എന്‍സിപി നേതാവ് മാണി സി.കാപ്പന്‍ എംഎല്‍എ. ശരദ്പവാര്‍ പറഞ്ഞാല്‍ പാലാ വിട്ടുനല്‍കും. നാലു സീറ്റിലും മല്‍സരിക്കുമെന്ന് പവാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഫുല്‍ പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കും. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ ഭ്രാന്തുണ്ടോയെന്നും മാണി സി കാപ്പന്‍ ചോദിച്ചു.

English Summary: Sarad Pawar will decide about Pala Seat, Says Mani C Kappan