കോട്ടയം ∙ മാണി സി. കാപ്പൻ എലത്തൂരിൽ മത്സരിക്കുമോ? പാലാ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എലത്തൂരിൽനിന്ന് നിയമസഭ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ രാജ്യസഭ. ഈ സമവാക്യത്തിലാണ് ഇന്നലെ മാണി സി. കാപ്പൻ വഴങ്ങിയതെന്നാണു സൂചന. ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞാൽ പാലാ ഒഴിയുമെന്ന് ഇന്നു രാവിലെ മാണി സി. കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായാണു കാപ്പൻ പാലാ ഒഴിയാമെന്നു പറയുന്നത്. പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ വിളംബര ജാഥ നടത്താൻ വരെ കാപ്പൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കാപ്പന്റെ മനംമാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

സിപിഎം ദേശീയ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി ഇന്നലെ ശരദ് പവാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാത്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷം സീതാറാം യച്ചൂരിയും ശരദ് പവാറും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തർക്കത്തിനു പരിഹാരമായത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യത്തെ വിടാൻ ശരദ് പവാറിനു മടിയുണ്ട്. ശരദ് പവാറിനെ കൈവിടാൻ കാപ്പനും മടിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പാലാ പിടിച്ചെടുത്ത കാപ്പനെ കൈവിടരുതെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനു പാലാ കൊടുക്കാമെന്നു മുന്നണി പ്രവേശ ചർച്ചയിൽ നൽകിയ വാക്കിൽനിന്നു പിന്നോട്ടു പോകാൻ സിപിഎമ്മിനും മടി.

കേരളത്തിലെ എൻസിപി നേതാക്കളായ ടി.പി. പീതാംബരൻ, എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ, മാണി സി. കാപ്പൻ എന്നിവരും ഇന്നലെ പവാറിനെ കണ്ടു. പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടാണു ഈ യോഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പു സമവാക്യത്തിനു മാണി സി. കാപ്പൻ വഴങ്ങിയതായാണു സൂചന. പാലാ സീറ്റിനായി ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു എന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പവാറിനും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എൻസിപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേലും ഒത്തുതീ‍ർപ്പു സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും.

ഒത്തുതീർപ്പു സമവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ഏതാനും സമവാക്യങ്ങൾ ചർച്ചയിലുണ്ട്. നാലു നിയമസഭാ സീറ്റും രാജ്യസഭാ സീറ്റും എൻസിപിക്കു നൽകാമെന്നാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് സമവാക്യം. പാലായ്ക്ക് പകരം നൽകുന്ന സീറ്റ് ഏതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനി ചർച്ച നടക്കേണ്ടത്. സിപിഎമ്മിന്റെ കോട്ടയായ എലത്തൂർ മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ്. എൽഡിഎഫിന് തുടർഭരണം ലഭിക്കുകയും കാപ്പൻ ജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. എ.കെ. ശശീന്ദ്രനു കണ്ണൂരിൽ നിയമസഭാ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പദവി എന്നതാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് നിർദേശം. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തെ എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗം എതിർത്താൽ മാണി സി. കാപ്പൻ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. എലത്തൂർ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പൻ തിരുവമ്പാടിയിലോ ചങ്ങനാശേരിയിലോ മത്സരിക്കട്ടെ എന്ന നിർദേശവും വന്നു. കാപ്പൻ കുട്ടനാട് മത്സരിക്കണമെന്നു ശശീന്ദ്രൻ വിഭാഗവും നിർദേശം വച്ചു. എന്നാൽ കുട്ടനാട്ടിൽ കാപ്പനു താൽപര്യമില്ല.

