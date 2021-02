ചെന്നൈ∙ ഇതര ജാതിയിലുള്ള യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച യുവതിയുടെ ഗര്‍ഭം മാതാപിതാക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് അലസിപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട് സേലത്തിനടുത്തുള്ള ആത്തൂരിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച മകളെ അമ്മയ്ക്കു സുഖമില്ലെന്നറിയിച്ചു വിളിച്ചുവരുത്തി തടങ്കലിലാക്കിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ക്രൂരത. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അറസ്റ്റിലായി.



സേലം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാമാനാഥപുരം സ്വദേശി എം. ഗണേശന്‍(28) എന്ന യുവാവ് പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ഭാര്യയുടെ നാലുമാസം പ്രായമായ ഗര്‍ഭം ഭാര്യപിതാവും മാതാവും ചേര്‍ന്ന് അലസിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. കൂടാതെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതിനാല്‍ ഭാര്യയെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആത്തൂര്‍ പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ജാതിവെറിയാണു ക്രൂരതയ്ക്കു പിറകിലെന്നു വ്യക്തമായി.



പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഗണേശന്‍ ആത്തൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ രേണുക ദേവിയെന്ന പത്തൊമ്പതുകാരിയെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. ഭാര്യവീട്ടുകാരുടെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. കഴിഞ്ഞ 21ന് രേണുകയ്ക്കു മാതാവിന് സുഖമില്ലെന്നറിയിച്ചു വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ വന്നു. ഇതനുസരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ രേണുകയെ മാതാപിതാക്കള്‍ തടങ്കലിലാക്കി. ആയുര്‍വേദ മരുന്ന് നല്‍കിയാണ് ഗര്‍ഭം അലസിപ്പിച്ചത്.

പട്ടികജാതിക്കാരനായ ഗണേശനെ മരുമകനായി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് അറസ്റ്റിലായ രേണുകയുടെ മാതാപിതാക്കളായ സുബ്രമണിയുടെയും ഗോമതിയുടെയും നിലപാട്. പെണ്‍കുട്ടിയെ സര്‍ക്കാര്‍ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാക്കിയ പൊലീസ് മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്താണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

