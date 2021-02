പ്രതിഷേധിച്ചാൽ, പോസ്റ്റിട്ടാൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടില്ല; ബിഹാറിൽ വിവാദ ഉത്തരവ്

പട്ന ∙ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കു പലവിധ വിലക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിഹാർ. അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലും ധർണയിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും റോഡിൽ തട‌സ്സമുണ്ടാക്കുന്നവർക്കും സർക്കാർ ജോലിയോ പാസ്‌പോർട്ടോ ലഭിക്കുന്നത് പ്രയാസമാകുമെന്നു ബിഹാർ പൊലീസ് ഉത്തരവിറക്കി.

ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കു സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അക്രമാസക്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ പെരുമാറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ (ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) പൊലീസിന് ഇതു പരാമർശിക്കാമെന്നും ബിഹാർ ഡിജിപി എസ്.കെ.സിംഘാൾ വ്യക്തമാക്കി.



‘റോഡ് ഉപരോധം, പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനു പൊലീസ് കുറ്റപത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഏതൊരാൾക്കും പെരുമാറ്റ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രതികൂല പരാമർശം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇത്തരക്കാർക്കു സർക്കാർ ജോലികളും കരാറുകളും നഷ്ടപ്പെടും’– ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.



പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പൊലീസ് പരിശോധനയെ (വെരിഫിക്കേഷൻ) ബാധിക്കുമെന്നു ചുരുക്കം. ലൈസൻസ്, പാസ്‌പോർട്ട്, ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർക്കാരിലെ കരാർ ജോലികൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും ബോർഡുകളിലെയും കമ്മിഷനുകളിലെയും വർക്ക് കരാറുകൾ, പെട്രോൾ പമ്പിനും ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്കുമുള്ള ലൈസൻസുകൾ, സർക്കാർ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന്റ്, ബാങ്ക് വായ്പകൾ എന്നിവയെയെല്ലാം തീരുമാനം ബാധിക്കുമെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, സർക്കാർ നീക്കത്തെ പരിഹസിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മുസ്സോളിനിയുമായും ഹിറ്റ്‌ലറുമായും മത്സരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശം പ്രയോഗിക്കുന്നവർക്കു ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു. 40 എം‌എൽ‌എമാരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്രമാത്രം ഭയപ്പാടിലാണ്?’– തേജസ്വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे



बेचारे 40सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है? pic.twitter.com/h0TDkuR5vP — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 2, 2021

ബിഹാറിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച്, ദേശവിരുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധം എന്നു തോന്നുന്ന സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. പാസ്‌പോർട്ടിനായുള്ള പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷനെ ഇതു ബാധിക്കും. ദേശവിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നതു പതിവാണോയെന്ന് അറിയാൻ പ്രതിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടൽ പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ, പാസ്‌പോർട്ടിനോ ആയുധ ലൈസൻസിനോ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അനുകൂല പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡിജിപി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു.



