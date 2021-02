‘സ്വയംപര്യാപ്ത കർഷകർ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ല്; രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം പ്രധാനം’

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വയംപര്യാപ്്തരായ കർഷകരാണ് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കര്‍ഷകരെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കര്‍ഷകര്‍ കൂടുതല്‍ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടും. കാര്‍ഷിക ചന്തകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ബജറ്റിലുണ്ടെന്നും ചൗരി ചൗര ശതാബ്ദി ആഘോഷ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘സ്വയം പര്യാപ്തരായ കർഷകരാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്. കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് കാർഷിക ഉൽപാദനം റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു പിന്നിൽ കർഷകരാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി കർഷകരെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാമാരി സമയത്തും കാർഷിക മേഖലയിൽ വളർച്ചയുണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് കർഷകർ. കർഷകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തു. മണ്ഡികൾ കൂടുതൽ ലാഭത്തിലാക്കാൻ 1000ത്തോളം മണ്ഡികളെ ഇ നാമിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി.’– മോദി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അതിനോടുള്ള ബഹുമാനവുമാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിലെന്ന് നാം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. ഈയൊരു വികാരത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഒരോ പൗരനും മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും മോദി അറിയിച്ചു.



English Summary: 'Atmanirbhar' Farmers Backbone of Country's Democracy, Says PM Modi, Hails Record Produce During Covid-19