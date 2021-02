ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കാറിന്റെ വിൻഡ്‌ഷീൽഡ് തുടയ്ക്കുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ്. കാഴ്ച തടസപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപുരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഡ്രൈവർ കാർ നിർത്തുകയായിരുന്നു. കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജനുവരി 26 ന് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് മരിച്ച കർഷകൻ നവരീത് സിങ്ങിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കാർ നിർത്തിയത്.



പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, തുണി ഉപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ വിൻഡ്ഷീൽഡ് തുടയ്ക്കുന്നത് വിഡിയോയില്‍ കാണാം. സഹായിക്കാൻ കൂടെയുള്ളവർ എത്തുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. നേരിയ മഴ കാരണം കാഴ്ച തടസപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഡ്രൈവർ കാർ നിർത്തുകയായിരുന്നു. ‘വിനയത്തോടെ നല്ല നേതൃത്വം വരുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നവരീത് സിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രമധ്യേ പ്രിയങ്കയുടെ വാഹനവ്യൂഹം അപകടത്തിൽപെട്ടിരുന്നു. ഹാപുരിൽ വച്ച് വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ നാല് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പ്രിയങ്കയുടെ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് കാർ നിർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പുറകിൽനിന്നുവന്ന വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പരുക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Summary: Priyanka Gandhi Cleans Her Car's Windshield In Video Shared By Congress