പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; പരുക്കില്ല

ലക്നൗ∙ കർഷകസമരത്തിനിടെ മരിച്ച കർഷകന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ പോകവേ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാംപൂരിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ ഹപുർ റോഡിലാണു സംഭവം. വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ നാലു വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഇടിച്ചത്. ആർക്കും പരുക്കില്ല.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടന്ന ട്രാക്ടർ റാലിക്കിടെയാണ് നവ്‌രീത് സിങ്ങെന്ന കർഷകൻ മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കാണുന്നതിനാണ് പ്രിയങ്ക ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കു പോയത്.

