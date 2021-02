ചെന്നൈ∙ പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട് മധുരയിലെ അളങ്കനെല്ലൂര്‍ ജെല്ലിക്കെട്ടില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടന്നെന്ന് ഒടുവില്‍ സ്ഥിരീകരണം. ആര്‍ഡിഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കള്ളത്തരം വെളിച്ചത്തായത്. ഇതോടെ വിജയിക്കു സമ്മാനമായ കാറ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതു കലക്ടര്‍ തടഞ്ഞു.

അളങ്കനെല്ലൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ 16 നു നടന്ന ജെല്ലിക്കെട്ടില്‍ ഇത്തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആള്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയെന്നാണു ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഗ്രൗണ്ടില്‍ കാളകളെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നയാളുടെ മുഖം നോക്കി മനസിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. ജഴ്സി നമ്പറാണ് സാധാരണ സംഘാടകള്‍ നോക്കുന്നത്. 11 തവണ കാളകളെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തിയ കണ്ണനെന്നയാളെയാണ് ഇത്തവണ വിജയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ മൂന്നു കാളകളെ മെരുക്കിയപ്പോഴേക്കും കണ്ണന്‍ പരുക്കുപറ്റി കളം വിട്ടു.



പകരം ആരും അറിയാതെ, രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഹരികൃഷ്ണന്‍ എന്നയാള്‍ ഇതേ ജഴ്സി അണിഞ്ഞു മല്‍സരം തുടര്‍ന്നു. മല്‍സരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണെന്നാണു ആര്‍ഡിഒ കലക്ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.ഇതോടെ ഒന്നാമതെത്തുന്നയാള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനമായ കാറ് നല്‍കുന്നതു കലക്ടര്‍ തടഞ്ഞു. ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ സംഘാടക സമിതി ഉടൻ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കും.



English Summary: Probe confirms impersonation by the bull tamer in Alanganallur jallikattu