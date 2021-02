കണ്ണൂർ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ കണ്ണൂര്‍ ധര്‍മടത്തു മത്സരിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ തയാറാകണമെന്ന് കെപിസിസി നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗം മമ്പറം ദിവാകരന്‍. പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ വീണ്ടും ധര്‍മടത്ത് മത്സരിക്കും. ജനാധിപത്യ രീതിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാല്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ജയിക്കാനാകില്ലെന്നും മമ്പറം ദിവാകരന്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ധര്‍മടത്ത് മല്‍സരിക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് എഐസിസി വക്താവ് ഡോ. ഷമ മുഹമ്മദും വ്യക്തമാക്കി. മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകള്‍ക്ക് പിണറായി വിജയന്‍ മല്‍സരിച്ച് വിജയിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ മല്‍സരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി.



പിണറായി വിജയന്‍ മത്സരിച്ചു ജയിച്ച ധര്‍മടം നിയോജക മണ്ഡലം സിപിഎമ്മിന് സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇത്തവണയും എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പിണറായി വിജയന്‍ തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ധര്‍മടത്തുനിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട മമ്പറം ദിവാകരന്‍റെ പേരു തന്നെയാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാംപില്‍ ഉയര്‍ന്നുകേള്‍ക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തില്‍ യുഡിഎഫിന്‍റെ സംഘടന സംവിധാനം ശക്തമാണെന്നും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളാരെങ്കിലും മത്സരിച്ചാല്‍ ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും മമ്പറം ദിവാകരന്‍ പറയുന്നു. എങ്കിലും, പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ എവിടെയും മത്സരിക്കും.



തുടര്‍ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് മല്‍സരിക്കാനിറങ്ങുന്ന പിണറായി വിജയനെ നേരിടാന്‍ ശക്തരെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കാന്‍ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചാല്‍ ഷമയ്ക്ക് നറുക്കുവീഴും. 2011ലും 2016ലും മമ്പറം ദിവാകരന്‍ മല്‍സരിച്ച മണ്ഡലത്തില്‍ ഷമയെ തുണയ്ക്കുന്നത് മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.



രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായിട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഏഴില്‍ താഴെ മാത്രം. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ദേശീയ വക്താക്കളിലൊരാള്‍, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യം. അതിനാല്‍ ഷമ മുഹമ്മദിനെ ധര്‍മടം അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ചര്‍ച്ച ഇതിനകം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, ധര്‍മടത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ കടമ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതടക്കമുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് യുഡിഎഫിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസം. എന്നാല്‍ ശക്തികേന്ദ്രത്തില്‍ വിജയം ഉറപ്പെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

