വിരമിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ലാവണമൊരുക്കി സർക്കാർ; വേണു രാജാമണിയും പട്ടികയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉന്നതനു കൂടി ലാവണം ഒരുക്കി സർക്കാർ. ഇൗ മാസം 28നു വിരമിക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്തയെ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണറായി നിയമിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. നിയമന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്നു വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ എന്നിവർ ഒാൺലൈനായി യോഗം ചേരും. ഇൗ യോഗത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയ അപേക്ഷകളിൽ നിന്നു യോഗ്യതയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയവരുടെ പട്ടിക മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും. നെതർലൻഡ്സിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായിരുന്ന വേണു രാജാമണിയും പട്ടികയിലുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എതിർത്താലും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ തന്നെ വിരമിച്ചയുടൻ നിയമിക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചന. പട്ടികയിലെ ആദ്യ പേരുകാരനും ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ. വിവാദ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം സർക്കാരിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസ് മേത്തയ്ക്കു നറുക്കു വീഴാൻ മുഖ്യ കാരണം. സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം വിയോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിൻസൻ എം. പോൾ വിരമിച്ച ഒഴിവിലാകും വിശ്വാസ് മേത്തയെ നിയമിക്കുക. സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഗവർണറുടെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാകും നിയമനം. അഡ്വ. ഡി.ബി. ബിനു, അഡ്വ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി 12 പേരാണു പട്ടികയിലുള്ളത്.

ഇൗ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിരമിച്ച് മിക്ക ഉന്നത ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ശമ്പളമുള്ള തസ്തികയിൽ നിയമനം കൊടുത്ത സർക്കാർ അടുത്തിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നു വിരമിച്ച ഡോ. ഉഷാ ടൈറ്റസിനെ അസാപ്പിന്റെ മേധാവിയായി നിയമിച്ചിരുന്നു. വിശ്വാസ മേത്ത വിരമിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു തിരികെ വന്ന ഡോ. വി.പി. ജോയിയെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. വി.പി. ജോയി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

