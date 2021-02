കഞ്ചാവ്, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപുകളുമായി 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ; കൊച്ചിയിൽ കർശന പരിശോധന

കൊച്ചി∙ നഗരത്തിൽ സിന്തറ്റിക് ലഹരിയുടേയും കഞ്ചാവിന്റെയും അമിതമായ ശേഖരവും വിൽപനയും നടക്കുന്നതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നാഗരാജുവിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നു കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധന. കളമശ്ശേരി, എച്ച്എംടി, മൂലേപ്പാടം ഭാഗത്ത് കൊച്ചി സിറ്റി ഡാൻസാഫും കളമശ്ശേരി പൊലീസും ചേർന്നു നടത്തിയ രഹസ് പരിശോധനയിൽ മാരക ലഹരിമരുന്നായ എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപും, കഞ്ചാവുമായി 3 യുവാക്കളെ പിടികൂടി.

കാക്കനാട് പടമുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കോട്ടയം കുമരകം പീടികചിറയിൽ വീട്ടിൽ വിഷ്ണു (22), തൃശൂർ വരന്തരപ്പിളളി അരങ്ങാൽ വീട്ടിൽ ബാലു (21), തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി കോണിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ സുമേഷ് (26) എന്നിവരാണ് പിടിയാലായത്. ഇവരിൽനിന്ന് 4.250 കിലോ കഞ്ചാവും, 5 എൽഎസ്‍ഡി സ്റ്റാംപും കണ്ടെടുത്തു. തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ലഹരി വേട്ടയിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ 9 യുവാക്കളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിവസ്തുക്കൾ

കളമശ്ശേരി, ഗ്ലാസ് കോളനി ഭാഗത്ത് കഞ്ചാവ്‌ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും വിൽപനയും നടക്കുന്നതായി പുറത്തുപറഞ്ഞ 17 വയസുകാരനെ ക്രൂരമായി മർധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു വേണ്ട ശക്തമായ പരിശോധനകൾ കളമശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. ലോക്ഡൗണിന് മുൻപ് തൊഴിൽ തേടി കൊച്ചിയിലെത്തിയ മൂന്നുപേരും ഇവിടത്തെ സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കി ആർഭാട ജീവിതത്തിനും ഭാരിച്ച വീട്ടുവാടക കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒട്ടച്ഛത്രത്ത് നിന്ന് 2 കിലോ കഞ്ചാവ് പതിനയ്യായിരം രൂപക്ക് വാങ്ങി ചില്ലറയായും മൊത്തമായും വില്പന നടത്തുകയും, വലിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവിന്റെ വിറ്റുവരവ്. മാസത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും കാറിലാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഐശ്വര്യ ഡോംഗ്രെയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാർക്കോട്ടിക്ക് അസിസ്റ്റന്റെ കമ്മിഷണർ കെ.എ.അബ്ദുൾ സലാം, കളമശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ, പി.ആർ.സന്തോഷ്, ഡാൻസാഫ് എസ്ഐ ജോസഫ് സാജൻ, കളമശേരി എസ്ഐ ഏലിയാസ് ജോർജ്ജ്, എസ്ഐ പി.സി.പ്രസാദ്, എസ്ഐ എസ്.എൻ.സമിത, എഎസ്ഐ വി.എ.ബദർ, ഡാൻസാഫിലെ പൊലീസുകാരും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കളമശ്ശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്‌ഐ‌ആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടരുന്നു.



കൊച്ചി സിറ്റിയിൽ ലഹരിമരുന്ന്, കഞ്ചാവ് മുതലായ വസ്തുക്കൾ വില്പന നടത്തുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചാൽ യോദ്ധാവ് വാട്ട്സാപ് 9995966666 എന്ന നമ്പറിലോ, ഡാൻസാഫിന്റെ 9497980430 എന്ന നമ്പറിലോ അയക്കുക. അറിയിക്കുന്നവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Three Boys Arrested with Drugs in Kochi