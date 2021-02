ഉയിഗുർ ക്യാംപിൽ കൂട്ട ബലാത്സംഗം, പീഡനം; ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം നേരിടണമെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയിൽ ഉയിഗുർ മുസ്‌ലിംകൾ കടുത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നതിൽ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്. ഉയിഗുർ ക്യാംപുകളിൽ ആസൂത്രിതമായ ബലാത്സംഗങ്ങളും സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെ ‘ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ’ ഉണ്ടാകുമെന്നു യുഎസ് അറിയിച്ചു.

ചൈനീസ് ക്യാംപുകളിലെ അതിക്രമങ്ങളിൽ യുഎസ് വളരെയധികം അസ്വസ്ഥമാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ തടവുകാരോടും ഒരു കാവൽക്കാരനോടും സംസാരിച്ചു ബിബിസി തയാറാക്കിയ ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണത്തിലാണു യുഎസിന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപനം. ബിബിസിയുടേതു തെറ്റായ റിപ്പോര്‍ട്ടാണെന്ന് ആരോപിച്ച്‌ ബുധനാഴ്ച ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



‘ഉയിഗുറുകൾക്കും സിൻജിയാങ്ങിലെ മറ്റു മുസ്‌ലിംകൾക്കുമായുള്ള തടങ്കൽ ക്യാംപുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ആസൂത്രിതമായ ബലാത്സംഗങ്ങളും ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ആ റിപ്പോർട്ട്. ഇതു ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ഈ അതിക്രമങ്ങൾ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.’– യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.



വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇടപെടണമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാരിസ് പെയ്‌ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് സർക്കാർ ക്രമേണ ഉയിഗുറുകളുടെ മതപരവും മറ്റുമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുമെന്നാണു മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ നിഗമനം. വൻതോതിലുള്ള നിരീക്ഷണം, തടങ്കലിൽ വയ്ക്കൽ, നിർബന്ധിത വന്ധ്യംകരണം തുടങ്ങിയവയും നടപ്പാക്കുമെന്നു രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഭയപ്പെടുന്നു.



എന്നാൽ, സിൻജിയാങ്ങിലെ ക്യാംപുകൾ തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളല്ലെന്നും ‘തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ’ ആണെന്നുമാണു ചൈനയുടെ വാദം. പശ്ചിമ ചൈനയിലെ സംഘർഷ മേഖലയായ സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ മുസ്‌ലിം വംശജർക്കെതിരായ അതിക്രമം ശക്തമായി തുടരുകയാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. തടവിലാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം പതിവായിരിക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.



ചൈനയുടെ പൊലീസ് സ്റ്റേറ്റായ സിൻജിയാങ്ങിൽ അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കാണു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട സ്ത്രീ തടവുകാർ വിധേയരാകുന്നത്. സിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയാണു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.



