ജമ്മു കശ്മീരിൽ 4 ജി സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു; നടപടി ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം

ശ്രീനഗർ∙ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിൽ 4 ജി ഇന്റർനെറ്റ്‌ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രോഹിത് കൻസാൽ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് അതിവേഗ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ സൗകര്യം ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൈവരുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റും 2ജി മൊബൈൽ ഡേറ്റയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇന്‍റർനെറ്റ് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

English Summary: 4G Internet To Be Restored Across Jammu And Kashmir After 18 Months