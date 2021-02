വോട്ടർ പട്ടികയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി

കണ്ണൂർ∙ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

കോവിഡ് ബാധിതർക്കും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനൊപ്പം 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരാണ് (ബിഎൽഒ) ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നാണു ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇത് വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണ് പട്ടികയിൽ പേരുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നത്.



∙ വോട്ടർമാർ അപേക്ഷിക്കണം

വോട്ടർമാരുടെ അപേക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അനുവദിക്കുക. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ലഭിക്കാൻ ബിഎൽഒമാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫോം 12 (ഡി) പൂരിപ്പിച്ച് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ബിഎൽഒമാർ ശേഖരിച്ച് റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർക്ക് എത്തിക്കും. അപേക്ഷാ ഫോം വിതരണത്തിന്റെയും അതു തിരിച്ചു ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെയും മേൽനോട്ടം സെക്ടറൽ ഓഫിസർമാർക്കായിരിക്കുമെന്നു നിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

∙ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരും

തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം വോട്ടർമാർക്കു ലഭിക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയും നൽകണമെന്ന് മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തോട് അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും വോട്ടർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയോ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത്തരക്കാർക്കും അപേക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഡോക്ടർമാരുടെയോ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ നിർദേശ പ്രകാരം ചികിത്സയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയുന്നവർക്കാണ് ഈ സൗകര്യം കിട്ടുക. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം.

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ വിവരം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകും. ഇവർ ബൂത്തിലെത്തി വീണ്ടും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കാനാണിത്. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ പുതുക്കിയ മാർഗരേഖ നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച കൂടിയാലോചനകൾ സംസ്ഥാനത്തു നടന്നു വരികയാണ്.

∙ പോളിങ് ഓഫിസർമാർ വീട്ടിലെത്തും

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന് അർഹതയുള്ള വോട്ടർമാരുടെ വീടുകളിൽ പോളിങ് ഓഫിസർമാർ നേരിട്ട് എത്തും. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വിതരണത്തിനും വോട്ട് ചെയ്ത ബാലറ്റ് തിരികെ ശേഖരിക്കാനും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നു മാർഗ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടുകളിലെത്തുന്ന ദിവസവും സമയവും എസ്എംഎസ് വഴി വോട്ടർമാരെ അറിയിക്കും. എസ്എംഎസ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ബിഎൽഒമാർ വഴി വിവരം എത്തിക്കും. ആദ്യ തവണ വരുമ്പോൾ വോട്ടറെ കണാനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തും. അതുകഴിഞ്ഞാൽ അവസരം കിട്ടില്ല.

∙ ഏജന്റുമാർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം

പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ഏജന്റുമാരെ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറുടെ അനുവാദത്തോടെ നിയോഗിക്കാം. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വോട്ടറുടെ ഐഡി പരിശോധിക്കും. വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. വീട്ടിലിരുന്നാണു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും വോട്ടിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരാണെന്ന് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ വോട്ടർക്ക് സഹായിയെ വച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. വീട്ടിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ പോളിങ്ങിന്റെ തലേദിവസം അവസാനിപ്പിക്കണം.

