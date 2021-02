എറണാകുളം–കായംകുളം പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ; 2024ൽ പൂർത്തിയാകും: ജോൺ തോമസ്

കൊച്ചി∙ തിരുവനന്തപുരം–കന്യാകുമാരി, ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള എറണാകുളം–കായംകുളം പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതികൾ 2024 മാർച്ചിനു മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ ജോൺ തോമസ്. ഒാൺലൈൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ബജറ്റ് വിഹിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനുമായി 1206 കോടി രൂപയും യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ 224.57 കോടി രൂപയും ഇത്തവണ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

2009 മുതൽ 2014 വരെ കേരളത്തിനു ശരാശരി 372 കോടി രൂപ വീതം ബജറ്റ് വിഹിതം ലഭിച്ചപ്പോൾ 2014 മുതൽ 2019 വരെ ശരാശരി 950 കോടി രൂപ വീതമാണു നൽകിയത്. 155 ശതമാനം വർധനവാണുള്ളത്. 8799 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതികൾ മാത്രം 5506 കോടി രൂപയുടേതാണ്. 312 കിലോമീറ്ററാണു പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നത്.



2019–20ൽ 667 കോടി, 2020–2021ൽ 688 കോടി, 2021–22ൽ 871 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണു കേരളത്തിനു ലഭിച്ചത്. മരവിപ്പിച്ച എറണാകുളം–അമ്പലപ്പുഴ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി ഡീ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയും 30 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം–പുനലൂർ, പാലക്കാട്–ഡിണ്ടിഗൽ പാത വൈദ്യുതീകരണം 2022ൽ പൂർത്തിയാക്കും.



നേമം ടെർമിനൽ, ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കു ഫണ്ട് തടസമാകില്ല. ബജറ്റിനു പുറമേ ചെലവഴിക്കാൻ 40,000 കോടി രൂപ റെയിൽവേയുടെ പക്കലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം– നാഗർകോവിൽ പാത ഇരട്ടപ്പിക്കലിനൊപ്പം നേമം പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കും. ടെർമിനലിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിനു റെയിൽവേ ബോർഡ് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുറത്തേ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വീതിയേറിയ ജാലകങ്ങളുള്ള വിസ്റ്റാഡോം കോച്ചുകൾ കേരളത്തിൽ ഏത് റൂട്ടിലോടിക്കുമെന്നതു പരിശോധിക്കും.



ചെന്നൈ–മംഗളൂരു പാതയിലെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 130 കിലോമീറ്ററാക്കാൻ പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യം റെയിൽവേ ബോർഡ് ദിവസവും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുക. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതി പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചുവേളി ടെർമിനൽ വികസനം 2024ൽ പൂർത്തിയാക്കും. അങ്കമാലി–എരുമേലി ശബരി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. തീരുമാനമുണ്ടാകുന്ന മുറയ്ക്കു പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ച നടപടി റെയിൽവേ പിൻവലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു.



നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന വർഷം

∙തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ–മാർച്ച് 2024

∙എറണാകുളം–അമ്പലപ്പുഴ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ– മാർച്ച് 2024

∙കൊച്ചുവേളി ടെർമിനൽ വികസനം– മാർച്ച് 2024, ആദ്യഘട്ടം 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഒരു സ്റ്റേബിളിങ് ലൈൻ– സെപ്റ്റംബർ 2021

∙ഏറ്റുമാനൂർ- ചിങ്ങവനം ഇരട്ടപ്പാത– ഡിസംബർ 2021

∙കൊല്ലം– പുനലൂർ വൈദ്യുതീകരണം– മാർച്ച് 2022

∙പാലക്കാട്– ഡിണ്ടിഗൽ വൈദ്യുതീകരണം– മാർച്ച് 2022

English Summary: Ernakulam-Kayamkulam line doubling to be over by 2014 March