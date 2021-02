തിരുവനന്തപുരം∙ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തല്‍ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജന്‍. സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് പിഎസ്‌സി നിയമനം നടത്തേണ്ട തസ്തികളിലല്ല. 15 വര്‍ഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്. മുൻ എംപി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ നിയമനം നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചാണെന്നും ഇ.പി. ജയരാജന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



English Summary: EP Jayarajan's reaction on Move to regularise temporary staff in government departments