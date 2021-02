ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതിക്ക് തയാറെന്ന് കേന്ദ്രകൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ. നിയമം തെറ്റായതു കൊണ്ടല്ല, കർഷകപ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. രക്തംകൊണ്ട് കൃഷി നടത്താൻ കോൺഗ്രസിനു മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Govt is ready to make amendments in Farm Laws says Agriculture Minister in Parliament