ട്രോൾ വിഡിയോ ഹിറ്റാക്കാൻ മനപ്പൂർവം വാഹനമിടിപ്പിച്ചു; യുവാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി

ആലപ്പുഴ∙ ട്രോൾ വിഡിയോ ഹിറ്റാക്കാൻ ബൈക്ക് യാത്രികരെ മനപ്പൂർവം വാഹനമിടിപ്പിച്ച യുവാക്കൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി. വിഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് വിനയായത്. അഞ്ചുപേരുടെ ലൈസൻസും വാഹനത്തിന്റെ ആർസിയും മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ് ആറുമാസത്തേക്ക് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു.

ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപുഴയിലാണ് ട്രോൾ വിഡിയോ പിറന്നത്. സ്വാഭാവിക അപകടം എന്നുകരുതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആളുകൾ കണ്ടു ചിരിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഇത്‌ മനപ്പൂർവം ഉണ്ടാക്കിയ അപകടമാണെന്ന്.

മഹാദേവികാട് സ്വദേശികളായ ആകാശ്, ശിവദേവ് എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ച ആഡംബര ബൈക്കാണ് വയോധികൻ പിന്നിലിരുന്നു സഞ്ചരിച്ച മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചത്. സുജീഷ്, അഖിൽ, ശരത് എന്നിവരടക്കം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവരെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ് കായംകുളം സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആസൂത്രണം പൊളിഞ്ഞത്. ഈ യുവാക്കളിൽ ചിലർ നേരത്തെയും അമിതവേഗതയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു

