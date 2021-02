മലപ്പുറം∙ കാളികാവ് പുല്ലങ്കോട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. സ്രാമ്പിക്കല്ല് സ്വദേശി കണ്ണിയൻ ഷാഫി (40) ആണ് മരിച്ചത്.



English Summary: Man burnt to death as car catches fire in Malappuram