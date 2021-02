മൂന്നാർ∙ ഇടമലക്കുടിയിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ (35) എന്നയാളെയാണ് ചവിട്ടിക്കൊന്നത്.

English Summary: One killed in Elephant attack in Munnar