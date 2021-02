തിരുവനന്തപുരം∙ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പിഎസ്‌സി യോഗം അംഗീകരിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.



വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കായി 14 ജില്ലകളിലുമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൽഡിസി, എൽജിഎസ്, എൽഡിവി ഡ്രൈവർ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ബീറ്റ് ഫൊറസ്റ്റ് ഓഫിസർ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിലെ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി 493 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ചതിൽ ഉൾപ്പെടും.

