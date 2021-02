ജയ്പുർ∙ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ബിജെപി എംഎൽഎയ്ക്ക് എതിരെ കേസ്. ഉദയ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഗോഗുന്ധ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ പ്രതാപ് ലാൽ ഭീലിനെതിരെയാണു മധ്യപ്രദേശിലെ നീമച്ചിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഒരേ സമുദായക്കാരായ തങ്ങൾ നാലു വർഷമായി പരിചയത്തിലാണെന്നും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന ആവർത്തിച്ചു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നെന്നും ഇതിന്റെ മറവിൽ പീഡിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് കേസ്.

English Summary: Rajasthan BJP MLA booked for ‘rape on pretext of marriage’