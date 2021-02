റോപ് വേകളും സമാന്തര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലാക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ റോപ് വേകളും അതുപോലെയുള്ള സമാന്തര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലാക്കി. മലയോര മേഖലകളിൽ റോഡ് നിർമാണം അസാധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കു നീക്കത്തിനും ഇതുപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. കേരളത്തിലെ വയനാട് ചുരം റോപ് വേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾക്കു മേൽ നടപടിയുണ്ടാകാൻ പുതിയ തീരുമാനം സഹായകമാകുമെന്ന് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.



ഇതുവരെ ആരുടെ കീഴിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നത് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ തടസ്സമായിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്നു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. നിർമാണം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വൈകാതെ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള റോപ് വേ സൗകര്യങ്ങൾ തയാറാക്കാനും, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കാനും മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള റോപ് വേകളിലെ‍ ചാർജ് നിയന്ത്രിക്കാനും സർക്കാരിനു കഴിയും.

English Summary: Ropeways to be under Road Transport Ministry